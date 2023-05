Cucina, alleata del cuore e del sistema nervoso: in tavola la menta

Alleata del cuore e del sistema nervoso, oggi in tavola portiamo la menta, una pianta erbacea aromatica conosciuta soprattutto per il suo aroma fresco e caratteristico. La sua origine si fa risalire all’antica Roma, dove veniva utilizzata per aromatizzare il vino e le pietanze culinarie. Oggi, la menta è coltivata in tutto il mondo ed è ampiamente utilizzata in cucina, ma anche in cosmesi e in medicina naturale per via delle sue proprietà benefiche.

Diverse le peculiarità di questa pianta aromatica capaci di supportare l’organismo. Il consumo di menta infatti permette di avere preziosi benefici. In particolare, la menta risulta essere un ottimo digestivo. È infatti un rimedio naturale nel caso in cui si dovesse calmare il tratto gastrointestinale, ma non solo. La menta, è preziosa nel caso di indigestione, nausea, ma anche vomito, diarrea a flatulenza. Complice, in questo caso, la capacità di aiutare l’organismo a produrre bile che aiuta la digestione, nello specifico dei grassi.

Ma le proprietà della menta non finiscono qui. Oltre a essere un’ottima alleata nel caso di problemi respiratori, fungendo da espettorante, ma anche da antinfiammatorio utile nel caso di raffreddore, tosse, ma anche bronchite, la menta ha proprietà antistaminiche e inoltre, calmanti e rilassanti. Si tratta di proprietà che la rendono un vero e proprio anti stress naturale, contribuendo inoltre, tramite il suo aroma, a migliorare memoria e concentrazione, oltre che contribuire ad alleviare sintomi come il mal di testa.

Ma non è finita qui. La menta, risulta essere inoltre preziosa per la salute di bocca e denti proprio per via delle sue proprietà antibatteriche e antinfiammatorie e, inoltre, è preziosa per il cuore e per il cervello. Grazie alle sue proprietà antiossidanti, il consumo di menta, contribuisce infatti a proteggere cuore e arterie dai danni dei radicali liberi, supportando anche nel caso in cui ci siano alti livelli di colesterolo cattivo nel sangue. Infine, la menta migliora la circolazione sanguigna nel cervello, dunque risulta ottimale per supportare le attività quotidiane, ma anche quelle del lungo periodo. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Insalata di cous cous alla menta e limone

In una ciotola capiente, versa il cous cous (circa 200 grammi per 4 persone) e aggiungi l’acqua bollente. Copri con un coperchio o un foglio di pellicola trasparente e lascia riposare per circa 10 minuti o finché il cous cous non risulterà morbido e completamente assorbito. Nel frattempo, in una piccola ciotola, mescola il succo di limone, la scorza grattugiata, l’olio d’oliva, lo zucchero, la menta tritata, il peperoncino (se desiderato), il sale e il pepe. Una volta pronto, sgranare il cous cous con una forchetta per renderlo più leggero e sformato. Versa la marinata sul cous cous e mescola delicatamente. Aggiungi la cipolla rossa, il cetriolo e i pomodori al cous cous. Mescola tutti gli ingredienti fino a ottenere un mix omogeneo. Lascia riposare l’insalata di cous cous in frigorifero per almeno 30 minuti, in modo che i sapori si mescolino. Prima di servire, aggiusta di sale e pepe se necessario. Infine, guarnisci con foglie di menta fresca.

Pollo con menta e limone

In una ciotola a parte, mescola il succo e la scorza grattugiata di 1 limone, l’olio d’oliva, l’aglio tritato, la menta tritata, il sale e il pepe. Aggiungi i petti di pollo nella ciotola con la marinata, assicurandoti di coprire bene tutti i pezzi. Lascia marinare per almeno 30 minuti in frigorifero. Scalda una padella antiaderente a fuoco lento. Posiziona i petti di pollo nella padella e cuoci per circa 6-8 minuti per lato, o fino a quando sono dorati e cotti completamente. Mentre il pollo cuoce, prepara una salsa aggiuntiva. In una piccola ciotola, mescola il succo del secondo limone con un po’ di scorza grattugiata, qualche foglia di menta tritata, sale e pepe. Una volta che il pollo sarà cotto, togli la padella dal fuoco e versa la salsa al limone e menta sopra i petti di pollo. Copri infine la padella con un coperchio e lascia riposare per qualche minuto per far amalgamare i sapori. Servi il pollo alla menta e limone caldo, guarnendo con foglie di menta fresca e fette di limone. Si tratta di una pietanza che può essere accompagnata anche da riso.

Foto Pixabay