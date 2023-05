I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Caro prezzi per gli stabilimenti balneari. Tragedia sfiorata alla pineta per un cane che ha azzannato un altro cagnolino e il padrone. Stop alla pesca di ricci in Puglia. Ecco le notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 30 aprile. Caro prezzi anche per gli stabilimenti balneari

Lunedì 1 maggio. Le storie nella giornata del lavoro: a 60 anni fa il rider

Martedì 2 maggio. Azzannati cane e padrone vicino alla pineta

Mercoledì 3 maggio. Rissa nel Libertà ripresa in un video

Giovedì 4 maggio. Parte lo stop alla pesca dei ricci in Puglia

Venerdì 5 maggio. Il Comune affida il progetto per riqualificare via Argiro

Sabato 6 maggio. A Bari turisti a piedi dall’aeroporto a Palese centro. Ma aumentano le corse dei taxi