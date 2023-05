Bari, al San Paolo serpenti a passeggio per strada

Serpenti a passeggio per il San Paolo. La denuncia è stata pubblicata sui social. “Non so se è normale trovare i serpenti di queste dimensioni per strada in via Gennaro Maria Monti – scrivono – perché non c’è manutenzione delle campagne abbandonate vicino. A pochi metri di distanza c’è anche un asilo. Quando prenderanno provvedimenti? Quando qualcuno si farà veramente male?”. E tante sono le segnalazioni che provengono dal San Paolo e dalla Nuova San Paolo proprio per la presenza di rifiuti in strada (che attirano scarafaggi, cinghiali) e per le campagne abbandonate che soprattutto in estate rappresentano un pericolo per gli incendi.