Bari, boom visitatori al Villaggio del Gusto: tra i vip Cecchetto

Grande successo per il Villaggio del Gusto che ha visto la partecipazione anche di vip d’eccezione come il produttore discografico Claudio Cecchetto. Il dj si è intrattenuto per più serate insieme alle band e agli ospiti del Villaggio e i video sono diventati virali. Intanto domani sarà l’ultima giornata del Villaggio che aprirà alle 17. Alle 20 il djset di Davide Migliardi, alle 21 il djset di Valeria Veronese, alle 22 i fuochi d’artificio e alle 23 il dj set di Ferrigni Jr. Si chiuderà così una edizione che ha raccolto enormi consensi di pubblico.