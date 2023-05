Bari, due agenti aggrediti da detenuto in carcere

Un’aggressione sarebbe avvenuta, lo scorso 6 maggio, nel carcere di Bari ai danni di due agenti. Lo denunciano i sindacati di Polizia penitenziaria Sippe e Sappe. Secondo la loro ricostruzione due agenti in servizio nel penitenziario barese sarebbero stati presi a calci da un detenuto 30enne. Secondo quanto riporta il Sappe, il detenuto si sarebbe rifiutato di far rientro in cella dopo l’ora di socialità, gettandosi a terra e dando calci contro gli agenti. “I due agenti aggrediti – commenta Carmine Olanda del Sippe – sono stati visitati dai sanitari del Policlinico di Bari ricevendo dodici giorni di prognosi”. “Non è la prima volta che succedono casi simili – aggiunge il sindacalista – il detenuto è stato più volte sottoposto al trattamento sanitario obbligatorio”.