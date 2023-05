Bari, la statua di San Nicola è a mare: “A lui chiediamo la pace”

E’ un inno alla pace la messa celebrata sul molo di San Nicola dal monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo della diocesi di Bari-Bitonto. Oggi è la seconda giornata di celebrazione dedicata al Santo di Myra. Tantissima la gente che ha assistito a questo momento religioso e che si è riversata sul lungomare, chiuso al traffico dall’inizio della tre giorni dedicati a San Nicola. La giornata è iniziata alle 4,30 quando la Basilica è stata aperta ai fedeli dopo il lancio delle prime diane. La processione della statua del Santo è partita alle 6,45 processione e ha attraversato i vicoli della città vecchia e corso Vittorio Emanuele sino all’arrivo all’omonimo molo per la celebrazione eucaristica. Dopo la benedizione del mare, la statua è stata caricata su un’imbarcazione e resterà in mare sino a stasera alle 20. A seguire la processione fino a piazza del Ferrarese, dove verranno accese le scenografiche luminarie. Non si fermano i messaggi di pace per fermare la guerra tra Ucraina e Russia. Già negli scorsi giorni, all’inizio della celebrazioni di San Nicola, Padre Distante priore della Basilica ha fatto arrivare a tutti i pellegrini giunti a Bari per il 936esimo anniversario della traslazione delle ossa del Santo: «Dalle crisi e dai conflitti non solo si può uscire, ma la storia insegna che dalla sofferenza provocata dalle guerre sono nate le più forti e coraggiose esperienze di fratellanza umana, superando ogni barriera, soprattutto quelle religiose e confessionali. È questo l’appello che San Nicola, Santo dell’Oriente e dell’Occidente cristiani, rivolge ai capi delle nostre Chiese: il coraggio di dire insieme ‘no alla guerra».