Bari, San Nicola a Palazzo di città: “A te affidiamo il nostro futuro”

La statua di San Nicola ha fatto ingresso nel Comune di Bari. Ad accoglierla il primo cittadino, Antonio Decaro che sui social scrive: “A te ci siamo rivolti nei momenti belli per ringraziarti e nei momenti brutti per chiederti consiglio. A te questa città si è affidata tanti anni fa e continua a farlo ogni giorno con grande devozione e partecipazione. A te, San Nicola, protettore dei naviganti, affidiamo la buona riuscita delle imprese audaci che attendono la nostra città con la speranza che la tua guida possa placare le tempeste e far cessare i pericoli che incontreremo. Insieme – conclude – troveremo la forza e il coraggio per guardare con fiducia, al nostro futuro”.

(Foto Facebook)