Bari, San Nicola “torna” dal mare: processione e fuochi d’artificio

La statua di San Nicola è rientrata dal molo di San Nicola ed è stata portata in processione, alla presenza anche del sindaco Antonio Decaro e dell’arcivescovo, monsignor Giuseppe Satriano, fino a piazza del Ferrarese dove sono state accese le luminarie. Alle 22 sarà la volta dei fuochi d’artificio. Si conclude così una giornata ricca di avvenimenti per la città di Bari che ha così festeggiato il suo Patrono, San Nicola. Tantissimi i pellegrini e i turisti in giro per la città. E tantissime le persone che hanno raggiunto la città anche dalla provincia. I park and ride ad ora sono stracolmi: quello di corso Vittorio Veneto ha registrato il tutto esaurito ed è stato necessario attivare l’area straordinaria in via Verdi con collegamento diretto per il centro. Domani ultima giornata con il prelievo della Manna e i fuochi d’artificio.