Elezioni a Bari, centrodestra al lavoro per il candidato unico

“Stiamo definendo il perimetro del centrodestra perché la prima condizione deve essere quella di tenere unito tutto il centrodestra”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, a margine del tour elettorale in Puglia del responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, Giovanni Donzelli, in riferimento alle elezioni comunali in programma a Bari nel 2024 e alle possibili candidature del partito di maggioranza al governo.

“Con i nostri dirigenti locali – ha aggiunto Gemmato – stiamo allargando al civismo di centrodestra. Fatta la quadratura di tutti i soggetti in campo, andremo avanti con il programma e la scelta della persona”. “Personalmente – ha detto Gemmato – sarei per un candidato politico laddove vi fosse, però se c’è una personalità della società civile, anche una persona a cavallo fra le due figure, è ancora meglio”.