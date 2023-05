I pellegrini invadono Bari: è il giorno di San Nicola

L’8 maggio è la giornata dedicata ai pellegrini: dopo la messa delle 4 e 30 del mattino e il lancio delle diane, si è tenuta alle 6 e 45 la tradizionale processione con la statua del Santo che sarà poi portata alle 9 e 45 al molo San Nicola dove alle 12 si terrà la messa presieduta da monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e delegato pontificio per la Basilica. Seguirà la benedizione in mare e l’imbarco della statua del Santo che rientrerà alle 20 al molo San Nicola. Infine la processione fino a piazza del Ferrarese (questo il percorso: molo S. Nicola, lung.re A. Di Crollalanza, piazza Eroi del Mare, via Fiorese, c.so Cavour (corsia lato attività commerciali), piazzale IV Novembre, piazza del Ferrarese) con la successiva accensione delle luminarie. Alle 22 spettacolo pirotecnico.

I divieti di transito per l’8 maggio

Dalle ore 00.01 alle ore 24.00 e, comunque, fino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito sulle seguenti strade e piazze:

piazza San Nicola largo Urbano II corte del Catapano via Palazzo di Città lung.reImp. Augusto piazzale IV Novembre c.so Vittorio Emanuele II, tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via De Rossi piazza della Libertà piazza Massari, carreggiata con direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele II a piazza Federico II di Svevia piazza Federico II di Svevia via Boemondo strada Palazzo dell’Intendenza via B. Petrone via Villari via De Rossi, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Marchese di Montrone, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Cairoli, tratto compreso tra via A. Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Roberto da Bari, tratto compreso tra via A. Gimma e via Piccinni via Andrea da Bari tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via Piccinni via Melo, tratto compreso tra via Abate Gimma e c.so Vittorio Emanuele II via Piccinni, tratto compreso tra corso Cavour e via De Rossi c.so Cavour, ambo i lati, compresi i tratti di collegamento tra le due carreggiate:

– nel tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele II e via P. Amedeo (per il senso di marcia con direzione verso il cavalcavia XX Settembre)

– nel tratto compreso tra via Cognetti e piazzale IV Novembre (per il senso di marcia con direzione verso il piazzale IV Novembre)

via Abate Gimma, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Calefati, tratto compreso tra corso Cavour e via Melo via Putignani, tratto compreso tra via Melo e c.so Cavour via Fiorese molo S. Nicola lung.reDi Crollalanza piazza Eroi del Mare largo G. Bruno largo Adua piazza A. Diaz lung.reN. Sauro via Matteotti, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Mele, tratto compreso tra via Matteotti e via Egnatia via Egnatia, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Gorizia, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Arcivescovo Vaccaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Addis Abeba, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Cattaro, tratto compreso tralung.reN. Sauro e via Dalmazia via Spalato, tratto compreso tra via Dalmazia elung.reN. Sauro via Ragusa, tratto compreso tra via Dalmazia ed il cancello fronte mare (strada chiusa) corso sen. A. De Tullio c.so Vittorio Veneto, esclusivamente per il tratto complanare compreso tra via Caracciolo e via Oreste

Le navette del park and ride

Navetta “A”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus percorreranno corso Vittorio Veneto, via Pizzoli, piazza Garibaldi, percorreranno l’intero perimetro della

predetta piazza, via Bonazzi, corso Vittorio Veneto, area di sosta “vittorio Veneto-lato terra” (capolinea);

Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, i bus giunti proseguiranno su corso Vittorio Veneto e svolteranno per viale Orlando, via Portoghese, via di Maratona, effettueranno l’inversione di marcia e ritorneranno in via Portoghese, viale Orlando, corso Vittorio Veneto, area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”;

navetta “B”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dal capolinea provvisorio di via Cognetti: i bus percorreranno corso Cavour, via Carulli, via G.co Petroni, via Dalmazia, via Di Vagno, inversione sotto il ponte

Garibaldi, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio, via Ballestrero, area di sosta “ Pane e Pomodoro”, corso Trieste, svolteranno a sinistra per via Di Vagno, corso Sonnino, via Carulli, via De Giosa, via Cognetti;

navetta “C”

da inizio servizio alle ore 02:00 (ultima partenza) e comunque sino al termine delle esigenze:

in partenza dall’area di sosta “Largo 2 Giugno” (capolinea), via della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, sottovia Luigi di Savoia, via De Giosa, via Cognetti, a sinistra per corso Cavour, ponte XX Settembre, viale Unità d’Italia, viale della Repubblica, via della Costituente, via Jacini, viale della Resistenza area di sosta “Largo 2 Giugno” (non raggiungeranno la Camera di Commercio).

Servizio navetta Marisabella

dalle ore 02:30 alle ore 23:45 (ultima partenza) e comunque fino al termine delle esigenze sarà attivato un servizio navetta che effettuerà il collegamento tra l’ansa

di Marisabella ed il varco Dogana, attraversando l’Interno dell’Autorità Portuale.

navetta “AB” – Soppressa

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le suddette variazioni di percorso

Verranno istituite cinque fermate provvisorie:

 via Cognetti lato teatro Petruzzelli

 via Carulli di fronte al civico 94

 via Di Vagno lati istituto Santarella

 corso Trieste ansa esterna all’area di sosta Pane e Pomodoro

 via Brigata Regina angolo corso Vittorio Veneto

Aree di sosta

 “Pane e Pomodoro” (corso Trieste – lato mare e lato terra)

 “Largo 2 Giugno” (viale Della Resistenza)

 “Vittorio Veneto” (lato mare e lato terra)

Le aree di sosta saranno attive dalle ore 05:00 alle ore 01:00 e comunque sino al termine delle esigenze. Il servizio sarà fruibile con la consueta formula del Park &

Ride: € 1,00 + € 0,30 per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta diverso dal conducente.

Ad esaurimento della disponibilità dei posti auto nell’area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”, verranno attivate le aree di sosta via Verdi nei pressi delle Piscine Comunali