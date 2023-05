Incidente sull’A1, morto un 48enne pugliese. Due feriti

È un uomo di 48 anni originario del comune di Minervino Murge, provincia di Barletta-Adria-Trani, in Puglia, la vittima dell’incidente stradale avvenuto questa mattina nel tratto modenese dell’autostrada A1. L’uomo viaggiava insieme ad altre due persone, per lavoro, su un furgone diretto a Milano che si è scontrato con un mezzo pesante. Ferito in modo grave un 54enne, ora ricoverato nell’ospedale modenese di Baggiovara; portato allo stesso ospedale, ma non in pericolo di vita, il terzo occupante del furgone, un 21enne.

“Un padre di famiglia, un grande lavoratore e un’ottima persona. Ci siamo svegliati con questo dolore che ci ha lacerato il cuore”. Lo dichiara all’ANSA Lalla Mancini, sindaca di Minervino Murge (Barletta-Andria-Trani) commentando l’incidente avvenuto questa mattina intorno alle sei e mezza sul tratto dell’autostrada A1 compreso tra i caselli Modena sud e Modena nord in direzione Milano. Nell’impatto tra un tir e un furgone è morto Roberto Di Biase, di Minervino: avrebbe compiuto 44 anni tra qualche giorno. Altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di un uomo di 21 anni e di Carmine Tucci, 55enne di Minervino, che è adesso ricoverato nell’ospedale di Boggiovara (Modena): le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. “Conosco Roberto e la sua famiglia da sempre, faceva il capo cantiere delle ferrovie da almeno 25 anni, si occupava di manutenzione e viaggiava spesso per lavoro. È partito a mezzanotte, come sempre faceva. Poi l’incidente: non ci posso ancora credere”, aggiunge la prima cittadina. I familiari del 43enne sono partiti per Modena. “Non oso immaginare come possano stare adesso i suoi due figli, che sono adolescenti e sua moglie: erano molto uniti”, continua Mancini ribadendo la “vicinanza dell’intera comunità alla famiglia”.