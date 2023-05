Meteo, è stato solo un assaggio d’estate: a Bari torna la pioggia

La prossima settimana a Bari sarà segnata dalla pioggia. Secondo l’esperto di 3Bmeteo, l’anticiclone comincerà a cedere, per l’avvicinamento di un fronte dal Nord Europa che oggi transiterà sulla Puglia portando nubi, qualche rovescio e un graduale ridimensionamento delle temperature, con probabili ripercussioni anche nella giornata di martedì. Il seguito della settimana sarà contraddistinto dalle nuvole in progressivo aumento. Mercoledì pomeriggio potrebbero verificarsi deboli piogge, lo stesso copione è previsto per giovedì. I piovaschi dovrebbero lasciare il posto venerdì pomeriggio a piogge consistenti e temporali. Il prossimo week end sarà così all’insegna del maltempo con rovesci previsti da sabato pomeriggio fino a domenica sera. Le temperature dovrebbero scendere con le minime che potrebbero toccare i 12 gradi e le massime 15.