Bari, artista dona alla città opera dedicata a San Nicola: “Onorati”

Un dono al sindaco di Bari, ma più in generale alla città, dedicato a San Nicola, nelle giornate in cui il capoluogo pugliese celebra il suo santo patrono. È quanto accaduto questa mattina, momento in cui il sindaco di Bari Antonio Decaro ha ricevuto un’icona raffigurante l’effigie di San Nicola donata alla Città di Bari dall’artista Mimmo Camassa, nato a Bari e residente a Tricase.

La “Tavola di San Nicola”, tempera su tavola e lamina d’oro, rappresenta il Santo taumaturgo e patrono della città di Bari. La sua collocazione presso Palazzo di Città renderà certamente lustro alle sale di rappresentanza e onore all’artista pugliese, noto per la sua tecnica di rielaborazione delle antiche tecniche proprie dell’arte iconica bizantina.

“Siamo onorati di ricevere questo dono in questi giorni speciali – ha commentato il sindaco -. L’icona di San Nicola è per noi un simbolo identitario prima ancora che artistico, che con grande piacere esporremo nelle sale comunali così da rendere l’opera patrimonio di tutti i baresi. Siamo felici che l’artista Mimmo Camassa abbia rivolto il suo sguardo e prestato la sua arte all’icona del nostro Santo Patrono, riconosciuta in tutto il mondo e portatrice di valori di accoglienza, solidarietà e di pace”.