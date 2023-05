Bari, follia su un autobus: aggredito autista e distrutto il mezzo

Una corsa finita molto male. E’ accaduto questa mattina, sulla linea19, che dal quartiere San Pio è diretta al centro di Bari. Vittima, un autista che giunto sulla complanare, accesso A, si accorge che alla fermata non c’è nessuno. Un ragazzo, frequentatore abituale dell’autobus, si trovava poco più lontano, nello specifico nella zona dell’accesso sulla tangenziale 16. Ovviamente l’autista non ha fatto salire nessuno in quanto pericoloso e fuori fermata. Al ritorno però quello stesso ragazzo, si è fatto trovare all’altezza dei Carmelitani e una volta salito sul mezzo e riconosciuto l’autista, ha iniziato a “fare baldoria”. Con un bastone ha prima frantumato i vetri della porta che divide l’autista dal resto del bus, poi l’ha colpito sul ginocchio. L’autista ora si trova in ospedale: i vetri infatti sono finiti negli occhi. Dovrà inoltre essere sottoposto a un controllo al ginocchio.