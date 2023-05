Bari, gli artigiani ‘raccontano’ San Nicola: “Contributo importante”

“Durante questo san Nicola abbiamo ringraziato tutte e tutti. Ringraziamenti doverosi e meritati. Mancavano solo loro, gli artigiani baresi che con la loro creatività, hanno contribuito a far crescere la nostra città regalando ai tanti turisti un pezzo di noi”. Lo ha detto Lorenzo Leonetti, presidente del I municipio che ha aggiunto: “È il profondo amore per San Nicola a guidare le mani di alcuni artigiani baresi che, con la loro arte, danno vita ad oggetti, gadget, slogan virali e indumenti ispirati al Santo Patrono di Bari. Oggi voglio omaggiare “la festa dei baresi” in maniera originale, con un riferimento particolare proprio a tutti gli artisti che con la loro dote naturale, contribuiscono a migliorare la nostra città. Non fermate mai la vostra creatività fatta di fede e amore”.