Mobilità sostenibile, a Trani un evento dedicato alla generazione Z

Un evento pilota dal titolo “La cultura della mobilità sostenibile nella generazione Z”, è quanto si terrà a Trani il prossimo 10 e 11 maggio. L’evento, ideato dall’Automobile Club Bari Bat e organizzato con il patrocinio del Comune di Trani e del Patto Educativo Provinciale, in collaborazione con la presidente dell’Associazione culturale InsightPR, Luisa Colonna e la Polizia municipale di Trani, ha come obiettivo quello di promuovere l’educazione stradale, la guida sicura e la sostenibilità.

L’evento, promosso dalla Prefettura di Barletta Andria e Trani e dalle Diocesi del territorio, è destinato in particolare agli studenti delle scuole superiori tranesi.Con inizio il 10 maggio, presso la Biblioteca Comunale di Trani, l’iniziativa vedrà coinvolti, al primo turno dalle ore 9, gli studenti della Scuola Ipsia e, al secondo turno dalle ore 11,30, gli studenti del IISS Aldo Moro. In questa giornata interverranno Maria Grazia De Renzo, direttore di Automobile Club Bari Bat, che introdurrà il tema, la professoressa Elisabetta Venezia della Commissione Traffico e Circolazione Automobile Club Bari Bat, che parlerà di mobilità sostenibile e sicurezza stradale e la formatrice Elisabetta Ranieri che spiegherà le nuove tecnologie e gli adeguati stili di guida. A conclusione degli interventi agli studenti sarà chiesto di svolgere simulazioni e prove pratiche. La giornata dell’11 maggio vedrà protagonisti gli alunni del Liceo Scientifico “V. Vecchi” e si articolerà secondo lo schema della giornata precedente con l’intervento formativo del dott. Valerio Vella, responsabile di struttura “Gestione e Sviluppo Iniziative Educazione Stradale” – Aci Informatica.

“Una prova generale delle iniziative che porteremo sul territorio della Bat al fine di interrompere le morti dei giovani sulle nostre strade. Abbiamo voluto iniziare nella settimana mondiale della sicurezza stradale, come avvio di un percorso di cambiamento di cui vogliamo essere portavoce”, dichiara il presidente dell’Automobile Club Bari, avvocato Francesco Ranieri. Parole a cui fanno eco quelle del Prefetto di Barletta Andria Trani, Rossana Riflesso. “Siamo orgogliosi di poter annoverare, tra le iniziative previste nell’ambito del Patto Educativo Provinciale, questo progetto promosso dall’Aci che mira a sensibilizzare le giovani generazioni rispetto a tematiche particolarmente importanti quali la cultura della mobilità sostenibile e l’educazione stradale – ha dichiarato -. E’ stato inoltre un preciso obiettivo dell’Osservatorio sull’incidentalità stradale, istituito in Prefettura, quello di promuovere nelle scuole progetti di informazione e formazione che, mediante un impegno corale della comunità ed in particolare di quella studentesca, possano incidere per garantire, anche sulle nostre strade, una civile e sicura convivenza con comportamenti corretti e coscienziosi” – conclude.