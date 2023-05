Bari, aggressioni sui bus: dipendenti Amtab pronti allo sciopero

Pietre, violenza e aggressioni sui bus, il personale dell’Amtab, non ci sta: proclamato sciopero. È quanto deciso in queste ore, nello specifico in seguito agli episodi verificatisi nella città di Bari negli ultimi giorni, ma non solo. Si legge nero su bianco in una nota firmata dai sindacati e fortemente voluta dal personale che opera quotidianamente sui bus.

“In considerazione delle violente e reiterate aggressioni al personale registrate nella città di Bari negli ultimi tempi – scrivono nella nota – già denunciate pubblicamente dalle scriventi, appurato che a tutt’oggi non si è apprezzato alcun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro e neanche specifici provvedimenti atti a prevenire e scoraggiare aggressioni al personale dei mezzi adibiti al trasporto pubblico da parte del Legislatore e preso atto dell’ennesima aggressione avvenuta ieri 9 maggio 2023 ai danni di un operatore di esercizio

dell’Azienda AMTAB SPA di Bari, che segue per tempistica e pari violenza le numerose aggressioni subite dal personale front/line negli ultimi tempi, considerata la ricorrenza degli episodi, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della legge 146/90 e s.m.i., proclamano 8 ore di sciopero aziendale per il giorno 13 maggio 2023″ – evidenziano elencando poi una serie di eventi avvenuti, non tutti.

“Qui una serie di episodi: 26/o1/2020 autista, rotto il setto nasale per aver chiesto a 2 ragazzi di non fumare; 9/08/2020 autista preso a pugni e colpito al volto con una bottiglia; 13/04/2022 verificatore titoli di viaggio aggredito con un casco dopo una multa; 17/06/2022 capolinea Amtab piazzale Aldo Moro autista preso a morsi e a calci; 07/05/2023 lancio di un masso sul parabrezza di un bus in transito; Si aggiungano da sempre le nottate di Halloween con aggressioni al personale e atti vandalici. Ciò premesso – proseguano – assunto che la gravità e l’intollerabilità di tali episodi non consente indugi e necessita urgentemente di un fermo e risolutivo intervento a tutela della sicurezza e dell’incolumità delle lavoratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano servizio alla collettività, per tali motivi, considerata la ricorrenza degli episodi, proclamiamo lo sciopero” – concludono definendo poi le norme tecniche relative alla giornata in questione. Saranno garantiti i servizi minimi indispensabili, così come previsto dagli accordi aziendali in materia, con la garanzia delle corse nelle fasce dalle ore 05:30 alle 08:30 e dalle ore 12:30 alle 15:30).