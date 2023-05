Sono in corso rallentamenti sulla strada statale 16, in direzione Nord, per via di un’auto in fiamme. Lo segnala la Polizia Locale che raccomanda prudenza. Il fatto è accaduto in particolare all’altezza dell’uscita per Bitonto. Ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto. In corso gli accertamenti del caso.

Notizia in aggiornamento…

Foto repertorio