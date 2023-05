Bari, parcheggio gratuito per i disabili a Torre Quetta

Nell’ambito delle politiche inclusive e del progetto per l’agevolazione della fruizione degli spazi pubblici e privati e per rafforzare il legame tra la spiaggia di Torre Quetta e la città tutta, già partecipe in modo attivo, Christian Calabrese, amministratore di Gruppo Ideazione srl, è lieto di annunciare che da oggi, presso Torre Quetta, alle persone con disabilità, sarà riservata la gratuità del parcheggio, non solo fino alle ore 20:00 ma 24 ore su 24.

Per usufruire di questa condizione sarà necessario:

1. Che la persona con disabilità sia presente

2. Telefonare al numero 320 825 0370 prima di entrare in auto, annunciando il proprio arrivo alla sbarra di uscita

3. Tenere a portata di mano il tesserino, un documento di riconoscimento e il ticket del parcheggio

4. Consegnare il ticket del parcheggio, che verrà annullato prontamente dagli addetti alla sicurezza

Si ricorda ancora una volta, per coloro i quali invece sono soggetti al pagamento del parcheggio, di recarsi prima alla cassa a pagare il ticket, in modo da non creare file all’uscita della struttura. Ricordiamo inoltre che è attivo il “Taglia Coda”: è possibile pagare il parcheggio direttamente ai chioschi, per evitare di fare la fila alla cassa.