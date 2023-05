Bari, prova ad imbarcarsi senza biglietto: caos in aeroporto

Prima ha provato ad imbarcarsi su un aereo senza il biglietto, poi, inseguito dalle guardie, si è buttato dal ballatoio del secondo piano, finendo al piano della partenza. Attimi di panico all’aeroporto di Bari, protagonista della vicenda un giovane, classe ’86, arrivato lo scorso 8 maggio in Puglia.

Secondo quanto emerso, l’uomo, soffrirebbe di problemi psichici. Sono in corso ulteriori accertamenti in merito all’accaduto. Immediato il soccorso per via della caduta che però sarebbe stata attutita da un addetto alla sicurezza. L’uomo, visitato da un medico e un infermiere del presidio sanitario aeroportuale, non ha riportato gravi ferite.

Foto repertorio