Job day su turismo e ristorazione a Monopoli: evento dell’Arpal Puglia

Si terrà a Monopoli un job day dedicato al Turismo e alla ristorazione. L’evento è organizzato da Arpal Puglia con il patrocinio della Città di Monopoli e la partecipazione della Fondazione Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per lo Sviluppo dell’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato. L’ appuntamento sarà giovedì 18 maggio 2023: l’evento avrà luogo presso l’hub vaccinale (ex casermette di via Arenazza, 40) della città di Monopoli (BA) a partire dalle ore 8:30 alle ore 17:00.

Gli interessati che in questo periodo sono impegnati nella ricerca di lavoro nel settore, potranno ricevere informazioni dettagliate sui servizi erogati dai centri per l’impiego (CPI) e sulle modalità di candidatura alle offerte di lavoro pubblicate dai CPI. Allo stesso tempo, gli operatori turistici, che in questo periodo sono impegnati nella ricerca di personale con competenze professionali specifiche, potranno ricevere informazioni dettagliate sulle modalità di erogazione del servizio IDO (incrocio domanda-offerta), erogato gratuitamente alle aziende dai CPI della rete regionale dei servizi per il lavoro. Per agevolare il contatto tra cittadini, aziende e CPI di competenza Arpal Puglia sarà presente con i propri operatori in uno spazio dedicato.

Per ottenere l’accesso a questa giornata i cittadini possono registrarsi gratuitamente compilando il seguente form online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC7Gi12TB0_41EoUHD24Xoy1eQkfNrpcJCu5cGNhnsOtzHTQ/viewform?usp=sf_link

Le aziende possono registrarsi gratuitamente all’evento cliccando sul seguente link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHhmr7sy5gLGfNjjGyTxyj3hB6qQc2U2O3jlBcmiO3sHQftQ/viewform