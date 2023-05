Tragedia a Torremaggiore, mamma riabbraccia figlio in ospedale

Ha incontrato nuovamente la sua mamma nel primo pomeriggio di oggi il piccolo di cinque anni che, secondo quanto emerso, avrebbe assistito alla tragedia avvenuta a Torremaggiore la scorsa settimana, quando la sorella 16enne, nel tentativo di difendere la mamma dall’aggressione del marito, ha perso la vita.

La mamma, ancora ricoverata nell’ospedale di Foggia, nel riabbracciare il piccolo non ha trattenuto le lacrime. Tefta, questo il nome della 39enne sopravvissuta domenica scorsa all’aggressione del marito, Talaunt Malaj, ha potuto rivedere il figlio dopo giorni drammatici. Il marito, oltre ad aggredire la donna, ha ucciso anche il presunto amante della moglie, il 51enne Massimo De Santis scagliandosi poi contro la donna che, difesa dalla figlia 16enne, Gessica, è riuscita a salvarsi. Per la ragazza invece, ferita a morte dal suo stesso papà, non c’è stato nulla da fare.

Il piccolo, è stato attualmente affidato agli zii, che se ne occuperanno sino a quando la mamma non sarà uscita dall’ospedale. Secondo quanto emerso dalle immagini riprese dalle telecamere interne dell’abitazione, si trovava sul divano quando è avvenuta la tragedia. Il piccolo infatti avrebbe assistito a tutta la scena.

Foto repertorio