Turismo a Bari, Decaro: “Ormai siamo città attrattiva”

“Ormai siamo diventati una città attrattiva dal punto di vista degli eventi anche per alcuni elementi caratteristici come il paesaggio, il centro storico e l’organizzazione”. Sono le parole pronunciate dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, a margine della presentazione della manifestazione per la lotta ai tumori, Race for the Cure, in programma a Bari dal 12 al 14 maggio.

“Negli ultimi anni – ha proseguito il sindaco – ci siamo caratterizzati proprio in questo. Dal G7, alla visita di Papa Francesco”. In merito alla Race for the Cure, Decaro ha aggunto “è una delle manifestazioni più importanti in città perché tiene insieme lo sport, la voglia di fare comunità, con il tema della prevenzione. Un tema fondamentale perché aiuta il sistema sanitario e salva la vita a molte persone. L’occasione è colorare di rosa la città per porre l’attenzione su questo tema” – ha concluso.