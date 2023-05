5 buone ragioni per prenotare una vacanza alle Isole Tremiti

Finalmente le vacanze estive si avvicinano, ed è per questo che è arrivato il momento di pianificare il prossimo viaggio. Come ogni anno la grande varietà di mete turistiche in tutto il mondo fa venire l’imbarazzo per la scelta. Oggi, però, proporremo una destinazione che metterà d’accordo tutti: le isole Tremiti, un luogo ricco di panorami naturalistici e spiagge incantate per vivere una vacanza da sogno.

Questo piccolo arcipelago del Mar Adriatico, situato a poche miglia dalla splendida costa del Gargano, è una meta turistica sempre più popolare. Per partire basta individuare le migliori offerte per le Isole Tremiti con i traghetti NLG e prenotare la data più comoda. Se si cerca ancora qualche buona ragione per partire verso queste isole, qui sotto ne abbiamo individuate almeno cinque che, sicuramente, convinceranno chiunque.

Sono facili da raggiungere

Nonostante la loro posizione in mezzo al mare le Isole Tremiti sono abbastanza facili da raggiungere. Ci sono infatti traghetti che partono da diverse città del Gargano e della costa adriatica ogni giorno della settimana. Il viaggio in mare è molto breve e, tra l’altro, permette anche di portare con sé bagagli senza limiti oltre ai propri amici a quattro zampe. Il traghetto offre anche massima autonomia di scelta del posto in cui viaggiare, cioè cabina, passaggio ponte o poltrona.

Offrono divertimento e relax per tutti i gusti

Le Isole Tremiti offrono un’ampia scelta di attività e attrazioni, motivo per cui è una meta versatile che può accontentare tutti i gusti e le esigenze. Difatti è perfetta per gli amanti degli sport acquatici, come il diving e lo snorkeling ma anche per chi ama le esperienze come le escursioni in barca.

Per gli appassionati di storia e cultura, invece, offre un gran numero di siti di interesse, come il Castello Svevo e il Convento di Santa Maria a Mare. Infine è anche una meta ideale per i turisti più amanti del relax, quelli che non vedono l’ora di sdraiarsi in spiaggia sorseggiando bibite fresche e mangiando stuzzichini.

Sono adatte anche ai bambini

Le Isole Tremiti sono una meta ideale anche per le famiglie con bambini. Le spiagge dell’arcipelago sono sicure e poco profonde, oltre ad essere spesso caratterizzate da servizi di intrattenimento per tutte le età.

Non sono eccessivamente costose

Le Isole Tremiti hanno un costo abbordabile e variegato, cioè accessibile a diversi range di budget. Ci sono molte soluzioni di alloggio economiche e convenienti, tipo i campeggi e le pensioni, e la scelta è davvero molto varia. Chiaramente le cose cambiano in alta stagione o nei luoghi più esclusivi ma, ovviamente, questo permette di avere ampia scelta nel tipo di soggiorno che si desidera.

Sono una destinazione pet friendly

Per chi desidera viaggiare con il proprio animale c’è una buona notizia: le Tremiti stanno diventando sempre più adatte ad accogliere gli amici a quattro zampe, con offerte di alloggio mirate e variegate. Dal traghetto alla sistemazione, quindi, il viaggio con il proprio cane o gatto non sarà un problema e questo, per tantissimi italiani, è un vantaggio notevole di cui tener conto nella pianificazione delle prossime vacanze.