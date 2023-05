Bari, addio al Birrificio in Fiera: “Serve una sede più consona”

“Da ieri ufficialmente si chiude un capitolo importante che ha visto la nascita dell’azienda Birrificio nella Fiera”. Lo dichiara Paola Sorrentino, titolare del Birrificio di Bari che ieri ha annunciato, sui social, la chiusura della sede nella Fiera del Levante. “Abbiamo lasciato la Fiera – spiega – è finito l’idillio, è giunto il momento di trasferirci in una sede più consona e più in forma che si evolva con noi. La sede della Fiera è da ieri chiusa”, spiega ancora. Da tempo molti imprenditori presenti all’interno della Fiera avevano espresso malcontento per le condizioni del quartiere fieristico. Da qui la decisione di lasciare. “Dove andremo? – aggiunge – A giorni vi informeremo dei cambiamenti che stanno avvenendo, l’azienda è sempre raggiungibile agli stessi contatti. Nei prossimi giorni vi comunicheremo la nuova sede che per il momento sarà solo produttiva”.