Bari, all’AncheCinema adolescenza e salute mentale: in sala “Mia”

Dopo il successo di ieri sera, sarà proiettato anche questa sera, giovedì 11 maggio, al Teatro AncheCinema il film “Mia”, con la partecipazione del regista Ivano De Matteo, lo scrittore-psicologo Tommy Dibari, la Dr.ssa Valentina Giagulli, psicologa-psicoterapeuta, psicologa dell’emergenza, esperta EMDR Practitioner e membro dell’Associazione EMDR Italia, e il Prof. Avv. Domenico Costantino. Il film racconta la storia di una giovane ragazza che cerca di affrontare i suoi problemi emotivi e psicologici, e sarà l’occasione per un dibattito su tematiche importanti ed estremamente attuali legate all’adolescenza e alla salute mentale.

“L’AncheCinema da 7 anni è sempre impegnato nell’offrire cultura ed arte accessibili a tutti – spiega il direttore del Teatro AncheCinema – siamo orgogliosi di annunciare la proiezione gratuita del film “La Stranezza” il 10 maggio e di offrire la possibilità al pubblico di assistere alla premiazione dei David di Donatello in diretta subito dopo la proiezione. È un’opportunità straordinaria per tutti di ammirare due titoli meravigliosi in una sala rinnovata con Proiettore 4k e suono Bose Professional. Siamo convinti che la cultura debba essere accessibile a tutti e queste proiezioni avviano una strada sempre più orientata a multiprogrammazioni cinematografiche che possano intrecciarsi con la natura polifunzionale di AncheCinema”.