Bari, la tazza choc per la festa della mamma: scoppia la polemica

“Una frase su una tazza postata su Instagram da Piattini Davanguardia ha scatenato il web. Una scritta che richiama alla tragedia di Cogne, ideata come regalo per la festa della mamma e che riporta alla morte del piccolo Samuele Lorenzi per cui Annamaria Franzoni è stata condannata e ha scontato il carcere. “Un pò la Franzoni la capisco”. A crearla Annagina Totaro che, insieme con il compagno Andrea Cardano ha fondato a Bari Piattini Davanguardia, una pagina Instagram dove vendono idee regalo in ceramica che riscuotono grandissimo successo. Stavolta però, l’idea non è piaciuta e ha scatenato grandi polemiche su Facebook.

“La tazza è raccapricciante, la frase da preoccupante disturbo della personalità. C’è’ da sperare che vi boicottino ora e sempre soprattutto per le dichiarazioni che avete rilasciato. Inaccettabili!”. E ancora: “Sta spazzatura la chiamate commercio???? Ma un briciolo di vergogna, di pudore, no vero?”.

(Foto Instagram)