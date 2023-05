Bari, scritte contro Fratelli d’Italia: “Atto grave”

Piombo contro Fratelli d’Italia. La scritta è comparsa su corso Benedetto Croce, ad angolo con via Laterza. “Si tratta – fanno sapere da Fratelli d’Italia Bari – di un fatto gravissimo, soprattutto a due giorni dall’anniversario dell’omicidio di via Fani e della giornata per le vittime del terrorismo”.

“Ancora un atto di grave intolleranza nei confronti di Fratelli d’Italia. Un partito fatto di elettori, militanti e amministratori.Di persone. Che, di fatto, vengono minacciate da una scritta ignobile che dimostra il clima di intimidazione che si vuole instaurare contro chi è impegnato nel fare”. Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, interviene sulla scritta comparsa nelle scorse ore su un muro di corso Benedetto Croce a Bari che recita “piombo contro FdI”. “Un gesto che si commenta da solo e qualifica l’autore per quello che è. Non è la prima volta che, a Bari, in Puglia e nel resto del Paese, viene violentemente attaccata Fratelli d’Italia, al governo della Nazione dallo scorso settembre. Una scritta che è anche un insulto nei confronti delle tante vittime del terrorismo, che abbiamo ricordato il 9 maggio, vittime dei cosiddetti “anni di piombo”, il piombo che oggi viene evocato contro un intero partito politico. Auspicando che si possa risalire agli autori di questo vile gesto ed esprimendo piena solidarietà a tutti coloro i quali si identificano e operano in Fratelli d’Italia, desidero asserire con piena convinzione che non ci facciamo intimorire né mai lo faremo. Il nostro interesse è quello di risollevare le sorti del nostro Paese e di tutte le comunità locali che ci hanno affidato il compito di governare e ben amministrare nel quotidiano”, conclude Picaro.