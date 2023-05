Bari, violento acquazzone: chiuso il sottovia La Rotella

Un violento acquazzone ha allagato il sottovia La Rotella, nella zona industriale di Bari, a pochi metri dalla Metro. La polizia locale sta consigliando percorsi alternativi. Non è la prima volta che la pioggia costringe la chiusura del sottovia della zona industriale. Molto spesso quando in città si verificano piogge violente, il sottovia si allaga ed è necessario un intervento straordinario. E’ una situazione che si verifica, per la verità, in diversi sottovia della città. Al momento la situazione meteo è in via di miglioramente. Il sottovia sarà quindi riaperto nelle prossime ore.