Cantiere ospedale di Taranto, feriti due operai

Due operai sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Lo rende noto l’Asl aggiungendo che i lavoratori, entrambi 59enni, sono stati trasportati dal 118, in codice rosso, al Pronto Soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Dopo la prima valutazione, per uno di loro è stato disposto il ricovero nel reparto di neurochirurgia per le successive valutazioni: “E’ vigile – informa l’Asl – e collaborante e a breve sarà sottoposto a una tac di controllo. Per il secondo, invece, è stato rivalutato il codice di accesso: risulta ora codice arancione, con una prognosi di 30 giorni. Il direttore generale della Asl Taranto, Gregorio Colacicco, segue costantemente l’evolversi sanitario dei due operai”. A quanto si è appreso, si tratterebbe di lavoratori di una ditta d’appalto che sarebbero caduti da un trabattello per cause in corso di accertamento.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità, Rocco Palese, appena appresa la notizia dell’incidente sul lavoro che ha coinvolto due operai nel cantiere del nuovo ospedale San Cataldo di Tarano si sono messi in contatto con la direzione generale della Asl Taranto per essere messi al corrente della dinamica di quanto accaduto. Emiliano e Palese stanno seguendo per il tramite della Asl Taranto l’evoluzione delle condizioni di salute dei lavoratori coinvolti ed esprimono solidarietà e vicinanza personale e della Regione ai feriti e ai loro familiari, colleghi e amici, augurando una pronta guarigione.