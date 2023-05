Forte esplosione a Milano, auto distrutte e una scuola evacuata

Una forte esplosione si è verificata a Milano, in zona Porta Romana. Secondo le prime informazioni, l’incendio dovrebbe essere partito da un furgone di bombole a gas parcheggiato in strada. Le fiamme hanno avvolto altre vetture e stanno interessando i palazzi adiacenti. Un’ampia nube nera risulta visibile in diverse zone della città. E’ stata anche evacuata una scuola, l’Istituto Suore Mantellate, i bimbi stanno bene. Stando alle prime immagini riprese dai telefonini, sono diverse le auto che hanno preso fuoco nel rogo, all’altezza dell’incrocio tra via Pier Lombardo e via Vasari.