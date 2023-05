Primo festival dell’Innovazione digitale, a Bari nuove assunzioni

Si svolgerà il 19 e 20 maggio a Bari nel Multisala Ciaky il primo Festival Nazionale dell’Innovazione digitale. Si chiama Business Marketing Talk e prima che un evento sarà un luogo di scambio, in cui mondo dell’impresa e del marketing digitale si incontrano per disegnare nuovi prospettive di mercato in uno scenario in continuo cambiamento. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione dell’evento, organizzato da Jcom Italia e patrocinato dal Comune di Bari nella quale sono intervenuti il sindaco Antonio Decaro, Eugenio Di Sciascio assessore alla trasformazione digitale del Comune di Bari, Marco Guaragnella, chairman del BMT e co-funder Jcom Italia, Pierfelice Rosato docente di Marketing del dipartimento di Economia e Finanza di Uniba, Ilenya Mortara HR business Partner EY, Vincenzo Paparella resp. Marketing Mokambo e Francesco Rafaschieri Ad Ciaky Multisala Bari e main sponsor dell’evento.

“Sono felice e onorato di ospitare qui a Bari la prima edizione di Business Marketing Talk -BMT, il festival nazionale di innovazione digitale che vedrà confrontarsi i manager dei più importanti brand nazionali nel settore dell’innovazione digitale e i nuovi profili professionali che si apprestano a muovere i primi passi nel settore – ha dichiarato Antonio Decaro -. Credo che la scelta degli organizzatori non sia né casuale né una coincidenza perché la nostra città e tutti i suoi attori, compreso il Comune di Bari, in questi anni hanno fatto un lavoro di costruzione della reputazione istituzionale che oggi ci permette non solo di accogliere ben 16 nuove aziende del settore dell’IT che si sono insediate a Bari negli ultimi 5 anni – con una capacità assunzionale di circa 6500 persone – ma anche di entrare nelle classifiche del settore. Bari è, infatti, tra le dieci “Tech Cities italiane” insieme a Padova, Torino, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Udine, Verona e Catania, vale a dire le città dove in totale si concentra l’81% delle offerte di lavoro del settore IT. Stiamo parlando di alte competenze, di professionisti che oggi lavorano a Bari ma che potrebbero lavorare a Londra, a Milano, a Berlino. Parliamo di un settore estremamente qualificato e qualificante che credo renda giustizia a tutti gli sforzi compiuti da questa regione e questa città negli ultimi anni.

Certamente si tratta di un percorso lungo, e sappiamo di non poterci adagiare sugli allori, ma i progressi degli ultimi anni in questa direzione fortemente innovativa sono innegabili e sarebbe bello cominciare a raccontare questo Sud dove la parola innovazione oggi non è più l’eccezione ma la regola. E la presentazione di questo importante appuntamento ne è la dimostrazione. Pertanto permettetemi ancora una volta di ringraziare gli istituti di formazione, le nostre scuole, gli ITS, il Politecnico e l’Università e i centri di ricerca insieme ai ricercatori, gli studenti, i dottorandi e tutte le persone che fanno parte di questo percorso e che non hanno mai mollato, nonostante qui al sud le sfide siano più in salita che in altre zone del Paese. Ma è proprio per questo che i risultati, quando arrivano, hanno ancora più valore”.

A CHI È RIVOLTO IL BMT – L’evento nasce come strumento per informare e formare le imprese, i professionisti ma anche gli studenti ed ha il duplice obiettivo di farsi portatore di innovazione per PMI, grandi imprese, player istituzionali e divulgatore di cultura digitale sul territorio pugliese.

I NUMERI DEL BMT – 2 giornate di formazione ed informazione, 2 sale plenarie e 4 sale tematiche per ciascun giorno, 32 speaker nazionali tra Ceo, Specialist, Art Creator, Project Manager di grandi piattaforme digitali come Vinted, rappresentanti di Meta ed esperti di colossi della portata di Microsoft ma anche professionisti ed imprenditori del territorio che hanno dato vita a start up di successo. Saranno loro a portare sul palco esperienze, strategie adottate, ricadute del digital su business e nuovi modelli di lavoro. 4 sale tematiche: E-commerce e advertising, Innovazione e Business, Marketing strategico, Social Media e Influencer, per sapere come influisce la digitalizzazione sul business dell’impresa, come si coniuga l’impiego di tecnologie con le strategie di crescita di una azienda. “Se fino a qualche anno fa il digital era una opportunità da cogliere, – ha detto Marco Guaragnella, chairman di BMT – oggi è semplicemente una condizione da cui non si può prescindere per essere sul mercato, per migliorare la visibilità, il posizionamento e veicolare il brand di prodotto o di servizio che sia. Molte PMI resistono ancora alla trasformazione digitale, la percentuale delle imprese che in Puglia vende online si attesta intorno al 15%, noi siamo convinti che questo dato possa crescere. Con questo evento vogliamo provare a condividere a tutti i livelli la cultura dell’innovazione fatta di idee, di comunicazione, di progetti e di strumenti. Tutti elementi che da soli non bastano a se stessi, ma che se interconnessi possono dare un grande impulso alla crescita delle imprese del territorio. Ecco perché abbiamo concepito il BMT innanzitutto come un luogo dove far convergere mondi differenti ma strettamente connessi tra loro. E abbiamo scelto Bari per la realizzazione del festival perché è una realtà in grande fermento a forte attrazione industriale per aziende nazionali ed internazionali”. Il format dell’evento, strutturato per offrire ai partecipanti e conoscenze su come utilizzare al meglio le tecnologie e coniugarle con il proprio business, vuole anche essere un momento per valorizzare competenze e talenti del territorio. E lo farà con la “RECRUITING ROOM pensata – ha spiegato il prof. Pierfelice Rosato, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Gestione Strategica e Marketing Digitale del Dipartimento di Economia e Finanza di Uniba – come un luogo a disposizione delle aziende per conoscere e selezionare profili di potenziale interesse. Nella mia responsabilità di coordinatore di un corso di laurea magistrale sento forte la necessità di assicurare agli studenti, parallelamente ad una didattica di qualità e innovativa, le migliori opportunità di valorizzazione professionale delle proprie competenze e, pertanto, creare opportunità di incontro degli studenti con imprese, diviene obiettivo prioritario. BMT rappresenta un’importante opportunità, anche alla luce del significativo fermento imprenditoriale che caratterizza la Puglia e la città di Bari in particolare sui temi del digitale, per consentire alle imprese di selezionare i migliori talenti che il territorio esprime e offrire loro la possibilità di valorizzare le proprie competenze senza necessariamente doversi andare a realizzarsi altrove”.

“Si tratta del primo evento significativo portato in periferia – ha dichiarato Francesco Rafaschieri main sponsor dell’evento che ha offerto il contenitore Multisala Ciaky al BMT – che dà sostegno a quanto stiamo facendo in un quartiere nuovo. Attraverso questa iniziativa possiamo far crescere il quartiere e dare funzioni a qual contenitore che sin dalla sua nascita abbiamo pensato come contenitore al servizio della città e che ci auguriamo possa, partendo dal BMT, continuare ad assolvere a questa funzione”.