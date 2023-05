Scontro tra Noicattaro e Rutigliano, morto 20enne

Un 20enne di origini albanesi è morto nel tardo pomeriggio di oggi in seguito ad uno scontro tra la sua automobile e un tir avvenuto sulla strada provinciale 240 che unisce i comuni di Noicattaro e Rutigliano (Bari).

Per cause ancora da chiarire i due mezzi si sono scontrati frontalmente e, nello schianto, l’auto è finita nelle campagne a bordo strada. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale di Rutigliano e vigili del fuoco. I soccorritori del 118, invece, hanno potuto solamente constatare il decesso del ragazzo, mentre l’autista del mezzo pesante è rimasto illeso. La strada, bloccata dal camion lungo l’intera carreggiata, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.