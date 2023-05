Bari, al via i lavori sulle strade a Sant’Anna: consegnato il cantiere

Sono stati consegnati i lavori per il completamento delle urbanizzazioni primarie a Sant’Anna, quartiere a sud di Bari. Dalla prossima settimana gli operai incaricati dal Comparto 2 inizieranno ad asfaltare le strade, a cominciare da via Prayer e via Germania. Dopo il pressing del sindaco Antonio Decaro, sembra che la situazione si sia sbloccata. E’ stato possibile appaltare i lavori dopo che il Comune ha agito in danno per la realizzazione della vasca di decantazione necessaria per completare gli impianti della fogna bianca. Si è trattata di un’opera extra maglia (i cui lavori sono in corso ma sono bloccati all’altezza del lungomare di San Giorgio), che permetterà la depurazione delle acque piovane prima che vengano sversate in mare, “purificandole” quindi da rifiuti, polveri e olio. Un’opera senza la quale la fogna non poteva essere completata e quindi non si poteva procedere neanche con gli asfalti. I lavori per le strade, da un milione di euro, dovrebbero concludersi per il prossimo dicembre. (foto repertorio)