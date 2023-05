Bari, da Maisons du Monde ad Ikea: le grandi catene cercano personale

Continua la ricerca di personale da parte delle grandi catene di distribuzione. Spiccano in questi giorni nelle bacheche dei portali gli annunci di Maisons du Monde ed Ikea. Così come anche quelli di Primark, Mc Donalds ed Eurospin.

In particolare per il negozio di Bari S. Caterina Maisons du Monde sta ricercando uno store manager, che precisa l’annuncio, si deve occupare di agire su tutti i fronti contemporaneamente: management (selezione, formazione, coaching e crescita delle competenze dei vostri collaboratori, gestione amministrativa, animazione delle riunioni di team e dei meeting giornalieri), vendita (monitoraggio quotidiano degli indicatori commerciali, del fatturato del punto vendita e attuazione di piani d’azione per raggiungere gli obiettivi assegnati), servizio clienti (accoglienza, consulenza, post vendita e fidelizzazione) e merchandising (supervisione e controllo della fase di ricezione merce e valorizzazione dei prodotti nell’area di vendita). E’ necessario, precisa l’annuncio, “aver maturato almeno 3 anni di esperienza in qualità di responsabile di un punto vendita in contesti retail, idealmente su medie/grandi superfici”.

Eurospin invece ricerca addetti vendita per i propri punti vendita in provincia di Bari. La risorsa, specifica l’annuncio, si “occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela; operazioni di cassa; sistemazione della merce sugli scaffali; corretta tenuta del layout merceologico e pulizia del punto vendita”.

Ikea ricerca svariate figure da inserire nel proprio team. L’azienda offre sia contratti part time che full time.

Gli annunci sono pubblicati sui più noti e importanti portali per ricerca del personale.