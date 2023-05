Bari, lanciano pietre contro bus diretto in centro: paura a bordo

Lanciano pietre contro bus in corsa. È accaduto intorno alle 19, in particolare nei confronti della linea 3 dell’Amtab che stava percorrendo il tragitto verso la stazione di Bari. Protagonisti dell’atto, evidenzia un autista, alcuni ragazzini. Sul pullman erano presenti alcuni passeggeri, “fortunatamente però”, fa sapere l’autista, “non ci sono feriti”. Il mezzo, anche questa volta, ha riportato danni. In particolare, l’impatto delle pietre, ha frantumato i vetri posteriori della vettura scatenando il panico a bordo.

Si tratta di una vera e propria emergenza che ha visto negli ultimi giorni un escalation di casi che sta preoccupando i dipendenti che denunciano la presenza di spese extra, ma non dedicate alla sicurezza dei lavoratori. L’ultimo caso, qualche giorno fa, vittima un autista in servizio sulla linea 19, preso a bastonate da un utente per non averlo fatto salire fuori fermata. Si fa sempre più forte il grido d’allarme degli autisti che per la giornata di domani, 13 maggio, hanno proclamato uno sciopero. Obiettivo: trovare soluzione a diverse problematiche, tra queste la violenza cui sono sottoposti gli autisti in servizio, ormai quasi ogni giorno.