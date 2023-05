Bari-Reggina, curiosità e precedenti: “Critiche frutto troppo amore”

Tramontato definitivamente il sogno promozione diretta, il Bari è chiamato a concludere al meglio il campionato, blindando il terzo posto. Mancano solo 180 minuti alla fine della regular season e la squadra di Mignani dovrà cercare di non commettere altri passi falsi a cominciare dal prossimo match contro la Reggina di Pippo Inzaghi. Gli amaranto non stanno vivendo un buon momento sia dal punto di vista sportivo che societario, ma sono reduci dal prezioso successo di misura contro il Como. Bari – Reggina, gara valevole per la trentottesima giornata del campionato di serie B, si giocherà sabato 13 maggio alle ore 14.

L’avversario – La Reggina 1914, nota semplicemente come Reggina, è una società calcistica italiana fondata l’11 gennaio 1914 da sessantuno impiegati pubblici. Inizialmente la denominazione fu US Reggio. Successivamente, grazie alla buona volontà di Ettore Serpieri, già presidente e fondatore della squadra reggina dell’Ausonia e successivamente consigliere del Reggio Football Club, si trasformò in US Reggina nel 1928 il club. Nella stagione 1964-1965 la Reggina ottenne per la prima volta la promozione in Serie B e nella stagione 1998-1999 la prima promozione in Serie A, dopo averla sfiorata due volte, una nella stagione 1965-1966 e l’altra nella stagione 1988-1989. A cavallo fra il 1999 e il 2009 disputò nove stagioni in Serie A, di cui sette consecutive. Il miglior piazzamento in massima serie è il decimo posto raggiunto nel campionato 2004-2005. Il club calabrese figura inoltre al 43º posto (su 65 squadre) nella classifica della tradizione sportiva e al 36º posto nella classifica perpetua dei punti (in entrambi i casi la prima tra le squadre calabresi), che tengono conto di tutte le squadre di calcio che hanno militato nella massima serie nazionale almeno una volta.

I precedenti tra Bari e Reggina sono 41 e il bilancio è ‘quasi’ in parità: sono infatti 13 le vittorie biancorosse, 14 i pareggi e 14 le affermazioni granata. In terra barese si sono disputati 20 incontri e i biancorossi hanno avuto la meglio in 10 occasioni, 5 sono stati i pareggi, mentre i calabresi si sono imposti 5 volte. Bari e Reggina si sono affrontate l’ultima volta al ‘San Nicola’ il 16 settembre 2019. Eravamo in serie C e la gara terminò 1-1 con le reti di Sabbione per i galletti e Corazza per gli amaranto. La vittoria più larga per i biancorossi tra le mura amiche è quella del 20 settembre 1970. In quell’occasione i pugliesi si imposero per 3-0 grazie alle reti di Diomedi, Pienti e Marmo su rigore.

Doppi ex della sfida: Simone Perrotta, Alessandro Micai, Adriano Montalto, Lello Sciannimanico, Beppe Materazzi, Marco Rossi, Gaetano De Rosa, Davide Dionigi, Enrico Guarna, Davide Di Gennaro, Karim Laribi, Costante Tivelli, Simone Cavalli, Antonio Buccione, Alessandro Gazzi, Pier Paolo Scarrone, Lorenzo Balestro, Sergio Volpi, Giampaolo Ceramicola, Carlo Mupo, Angelo Deruggiero, Marco Crimi, Livio Manzin, Alessio Sestu, Ivo Brancaleoni, Franco Vanzini, Biagio Pagano e Rosario Sasso.

Ex della gara: Nicola Bellomo e Michael Folorunsho tra i galletti. Michele Camporese, Giuseppe Loiacono ed Emanuele Terranova tra i reggini.

Allenatori che hanno guidato entrambe le compagini: András Kuttik, Oronzo Pugliese, Bortolo Mutti, Tommaso Maestrelli, Roberto Stellone e Gaetano Salvemini.

Nella conferenza stampa pre-match, in casa Bari, ha parlato il tecnico Michele Mignani: “La Reggina ha ancora ambizioni, ha disputato una prima parte di stagione molto importante e vogliono finire al meglio la stagione. Dobbiamo fare punti, preservare l’integrità fisica del calciatori acciaccati e stare attenti ai diffidati, soprattutto in ottica playoff.”

Il tecnico ligure si è soffermato sui singoli: “Folorunsho e Maiello verranno gestiti in maniera diversa. Per quest’ultimo abbiamo deciso di prenderci un’altra settimana di tempo per averlo al meglio. Folorunsho ormai convive con questa infiammazione al ginocchio ma questa settimana si è allenato bene ed è a disposizione.” Circa la promozione diretta sfumata, Mignani è categorico: “Abbiamo provato a tenere il ritmo del Genoa ma non ci siamo riusciti. Non è corretto parlare di rammarico perché la squadra ha dato tutto. Adesso dobbiamo pensare ad arrivare terzi e vivere questa fase finale della stagione con grande entusiasmo.”Le critiche? Vivo il tutto serenamente. Sono consapevole che il mio operato è sotto gli occhi di tutti e mi rendo conto che le mie scelte non sempre possono essere sempre giuste. Spesso non si tiene conto che ogni settimana affrontiamo avversari che hanno voglia di metterci il bastone fra le ruote. Vado avanti cercando d’uscire dal campo sempre a testa alta. I malumori dopo qualche risultato negativo sono solo frutto del grande amore che i tifosi hanno nei confronti del Bari. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi. Per me è un piacere allenare in questa piazza.”

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci, Mallamo, Benali, Benedetti, Botta, Antenucci, Cheddira. All. Mignani; REGGINA (5-3-2) – Contini, Pierozzi, Loiacono, Camporese, Gagliolo, Di Chiara, Fabbian, Crisetig, Hernani, Rivas, Strelec. Allenatore: Inzaghi.

Arbitrerà la gara il signor Daniele Minelli della sezione di Varese. Gli assistenti saranno Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo. Quarto ufficiale sarà Maria Marotta della sezione di Sapri, mentre al VAR ci sarà Antonio Rapuano (Rimini), coadiuvato dall’ AVAR Livio Marinelli (Tivoli).