Meteo, nuova allerta maltempo in Puglia: in arrivo pioggia e temporali

Nuova allerta gialla per maltempo in Puglia. È quanto emerso dall’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. In particolare, a partire dalle 8 di domani, 13 maggio, e per le successive 12 ore, sono in arrivo precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati.

La pioggia non si è fatta attendere troppo nel Barese, già dal primo pomeriggio infatti, in alcune zone, nuvole grige hanno rubato spazio al sole che ha contraddistinto la mattinata. Il maltempo durerà almeno sino a lunedì prossimo.