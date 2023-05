Stroncato da malore, muore sindaco delle Isole Tremiti

E’ morto questa mattina a Roma il sindaco delle Isole Tremiti (Foggia) Giuseppe Calabrese. Il sindaco, che era a Roma per partecipare alla cerimonia di assegnazione delle bandiere Blu, ha avuto un improvviso malore ed è poi deceduto in ospedale. Calabrese aveva 66 anni ed era stato rieletto sindaco un anno fa con 192 preferenze. Era già stato primo cittadino durante gli anni dal 2003 al 2011. Tra le sue iniziative la nomina del cantautore bolognese Lucio Dalla, abituale frequentatore delle isole, ad ambasciatore delle Tremiti nel mondo.

Tanti i messaggi di cordoglio: “All’improvviso – scrivono sui social dalla Riserva Marina Isole Tremiti – quando nessuno se l’aspettava. Questa notte, a Roma, all’età di 67 anni, si è spento il sindaco Giuseppe Calabrese, colto da un improvviso malore: inutile ogni tentativo di soccorrerlo. Era nella Capitale per la consegna della “Bandiera Blu”, riconoscimento a cui teneva tantissimo per l’arcipelago che tanto amava. Proprio ieri, in occasione dei funeralie del comandante Giovanni Calabrese, ci aveva confidato i sogni e i progetti in cantiere per l’arcipelago che tanto amava. Carattere forte, mai domo, lascia un vuoto incolmabile nella comunità che rappresentava. Ciao, sindaco”.

Il cordoglio del presidente Michele Emiliano: “La Puglia piange l’improvvisa scomparsa di Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti. Ci ha lasciato mentre portava alto il nome della sua terra a Roma, in occasione della consegna della prestigiosa “Bandiera Blu”. In questo momento di dolore mi unisco con sincero affetto e vicinanza alla famiglia e a tutta la sua comunità”.

(foto facebook)