Bari, allarme sicurezza sui bus: dipendenti incrociano le braccia

Hanno incrociato le braccia oggi i dipendenti Amtab per denunciare la poca sicurezza a bordo dei mezzi: negli ultimi giorni si sono verificati aggressioni e atti di vandalismo. Un autista è stato preso a bastonate mentre il vetro di un autobus è stato distrutto da una pietra. Lo sciopero è di otto ore, dalle 16 a mezzanotte, e l’adesione è stata quasi del 90 per cento. Nel pomeriggio su 116 mezzi previsti solo 14 erano in servizio.

E decine di dipendenti Amtab questo pomeriggio hanno manifestato per le vie del centro, dal capolinea fino al Comune, dove hanno incontrato il vicesindaco Eugenio Di Sciascio. “Abbiamo espresso il nostro malcontento in virtù del fatto che nessuno ha mai preso la nostra parte – ha raccontato un autista – per tutte le aggressioni che abbiamo subito. Speriamo ora nell’incontro di lunedì con il prefetto affinché si possano garantire presidi non solo per strada ma anche sui mezzi. Ci auguriamo che davvero si possa fare qualcosa perché noi rischiamo la vita ogni giorno e sembra che a nessuno importi”.