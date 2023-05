Bari, in piazza del Ferrarese un mercatino dell’artigianato

Ancora l’artigianato e gli artigiani sono i protagonisti del municipio del mare. Al via per il mercatino “Artigianato da Mare” in piazza del Ferrarese, proposto dal Municipio 1. La mostra dell’artigianato si potrà visitare tutti i giorni dalle 9 alle 22 fino al 23 maggio. “Tante e molto originali le opere esposte – spiega il presidente del municipio, Lorenzo Leonetti – Si passa da zucche trasformate in lampade per poi immergersi in statuette fatte in ceramica sintetica. Le tante proposte, frutto dell’ingegno degli artigiani, vengono proposte ai turisti e visitatori su banchetti allestiti per l’occasione, che ben rappresentano la semplicità della nostra terra. La tenacia e la volontà degli artigiani presenti, spero possano essere premiato dalla clemenza del meteo”.