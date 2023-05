Folorunsho consegna ai biancorossi il terzo posto: Bari Reggina 1-0

Missione compiuta: il Bari batte la Reggina e conquista matematicamente il terzo posto. Ai galletti basta una rete di Folorunsho per avere la meglio su una propositiva Reggina. Primo tempo avaro di emozioni, con gli uomini di Mignani che hanno trovato la rete nel finale grazie a Folorunsho ben servito da Esposito. Nella ripresa la Reggina ha provato a pareggiarla, ma i biancorossi si sono difesi bene, fallendo clamorosamente la rete del 2-0 con Cheddira. Qualche sbavatura nella fase difensiva e un pò di sfortuna da parte dei calciatori amaranto, hanno permesso agli uomini di Mignani di portare a casa una vittoria che vale il terzo posto in classifica. E ora testa ai playoff, con i galletti che partiranno direttamente dalle semifinali. Ma prima c’è da disputare l’ultima gara della regular season contro il Genoa.

SCELTE INIZIALI: Dimenticare Modena e blindare il terzo posto. Sono questi gli obiettivi cruciali del Bari in vista del penultimo impegno di campionato. Allo stadio ‘San Nicola’ va in scena il trentasettesimo atto di questo torneo di serie B: in campo i biancorossi di Michele Mignani e la Reggina di mister Pippo Inzaghi.

Per la sfida ai calabresi, il mister biancorosso ha tutti a disposizione, tranne Maiello che sta recuperando dal suo infortunio. L’allenatore genovese schiera i suoi con il 4-3-1-2: confermato Ricci sulla corsia di sinistra, mentre a centrocampo Bellomo sostituisce Benedetti. Si rivede dal primo minuto Folorunsho che agisce alle spalle di Esposito e Cheddira.

Nella Reggina, mister Inzaghi, deve rinunciare agli squalificati Cionek , Majer e Menez, oltre agli infortunati Cicerelli e Obi e agli indisponibili Bondo e Gori. L’ex bomber di Milan e Juve schiera i suoi con il 5-3-2 : in difesa c’è l’ex Terranova.

PRIMO TEMPO: Pronti via e Mignani deve effettuare la prima sostituzione già al minuto 4: Pucino deve lasciare il campo dopo una brutta entrata di Stelec. Al posto dell’ex terzino dell’Ascoli, entra Dorval. Primo potenziale pericolo per la porta della Reggina al minuto 14: Bellomo sventaglia per l’accorrente Ricci che calcia al volo, ma il suo tentativo viene respinto in corner. Replica la Reggina al minuto 17 con Fabbian che colpisce di testa su corner di Hernani: la palla termina alta sulla traversa della porta difesa da Caprile. Provvidenziale il numero 1 biancorosso al minuto 22 nel deviare una conclusione ravvicinata di Canotto. La squadra di Mignani si fa viva in area reggina al minuto 30 con Bellomo che serve Esposito, la cui sponda di testa termina sui piedi di Folorunsho che calcia in curva. Al minuto 35 Cheddira si invola verso la porta calabrese, ma invece di servire Esposito completamente libero, tenta la conclusione venendo “murato” da Loiacono. Bellomo decide di mettersi in proprio al minuto 40 con un tiro dal limite dell’area che termina di poco alto. Biancorossi in vantaggio al minuto 44: Esposito si fa largo sulla destra e serve Folorunsho che anticipa Loiacono e beffa Contini. Non accade più nulla sino al duplice fischio del signor Minelli e il primo tempo va in archivio sul risultato di 1-0 per i galletti.

SECONDO TEMPO: La ripresa inizia con gli stessi effettivi della prima frazione. Reggina pericolosa al minuto 54 con Loiacono che, per una questione di centimentri, non riesce a mettere in rete una gran palla di Hernani. Reggina ancora vicina al gol al minuto 58 con Pierozzi, ma Ricci si oppone alla conclusione del calciatore amaranto. Due sostituzioni per il Bari al minuto 64: fuori Bellomo e Folorunsho, dentro Benedetti e Ceter. Grande percussione di Ricci al minuto 69, ma il suo assist non viene raccolto da nessun compagno. La squadra di Inzaghi ci prova al minuto 75 con Hernani che costringe Caprile al grande intervento su calcio di punizione. Il Bari trova la rete del raddoppio al minuto 79 con Ceter che approfitta di un retropassaggio corto di Gagliolo e supera Contini. Ma per l’arbitro Minelli, l’attaccante colombiano ha commesso fallo sul portiere Contini. Si resta sul risultato di 1-0. Ancora Bari pericoloso al minuto 81 con Esposito che si fa ipnotizzare da Contini. Ulteriori cambi per Mignani al minuto 84: dentro Molina e Morachioli, fuori Maita ed Esposito. La Reggina vuol rimanere in partita sino alla fine e Strelec impegna Caprile con un colpo di testa al minuto 90. Ancora Strelec protagonista al minuto 93 con un tiro che fa la barba al palo. La squadra di Inzaghi lascia praterie nelle retrovie e Cheddira prova ad approfittarne nei minuti di recupero, ma solo davanti a Contini, calcia a lato. E’ l’ultima emozione della gara. Bari Reggina è storia: al “San Nicola” termina 1-0 per i galletti.

PAGELLE: Folorunsho letale. Altra giornata “no” per Cheddira.

Caprile 6.5, Pucino sv (4′ Dorval 6), Di Cesare 6, Vicari 6,5, Ricci 6,5, Maita 6 (84′ Molina sv), Benali 6,5, Bellomo 6 (64′ Benedetti 6), Folorunsho 7 (64′ Ceter 6), Esposito 6,5 (84′ Morachioli sv), Cheddira 5

Mignani 6

TABELLINO

Risultato finale: 1-0

Marcatori: 45′ Folorunsho

Ammoniti: Maita, Crisetig, Di Cesare, Pierozzi, Fabbian

Angoli: 1-8

Spettatori: 22.092 spettatori (7.651 abbonati, circa 778 tifosi ospiti)

FORMAZIONI INIZIALI:

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare (c), Vicari, Ricci, Maita, Benali, Bellomo, Folorunsho, Esposito, Cheddira

Panchina: Frattali, Antenucci, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Molina, Benedetti, Dorval, Mallamo

REGGINA (5-3-2): Contini, Loiacono (c), Crisetig, Fabbian, Di Chiara, Strelec, Hernani, Terranova, Pierozzi, Gagliolo, Canotto

Panchina: Aglietti, Colombi, Bouah, Galabinov, Ricci, Camporese, Lombardi, Liotti, Rivas

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Daniele Minelli della sezione di Varese. Assistenti: Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale e Giuseppe Di Giacinto della sezione di Teramo. Quarto uomo: Maria Marotta della sezione di Sapri, mentre al VAR ci sarà Antonio Rapuano (Rimini), coadiuvato dall’ AVAR Livio Marinelli (Tivoli).

(foto sscbari)