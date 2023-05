“Fuori i rifiuti dal parco”, anche a Bari volontari in azione

Nel Parco Naturale Regionale di Lama Balice si svolgerà la giornata di pulizie straordinarie. L’evento ‘Fuori i rifiuti dal Parco’, che quest’anno lancia l’idea della vigilanza attiva dei volontari, è per il prossimo 14 maggio dalle ore 9.30 alle ore 11.30 lungo la vecchia strada Palese-Modugno nelle vicinanze del Ponte antico di Lama Balice.

La manifestazione promossa dai circoli di Legambiente di Bari, Bitonto, Modugno e Cassano delle Murge e coordinata dal Parco Naturale Regionale Lama Balice, rappresenta una giornata di pulizia in occasione della campagna nazionale di Legambiente Spiagge e Fondali Puliti ed il Parco Naturale ha risposto alla chiamata di partecipazione anche con il suo patrocinio gratuito.

Si preannuncia una grandissima partecipazione, con invito alle scuole e alle altre associazioni del territorio con inizio delle attività alle ore 9.30, con l’obiettivo di bonificare e ripulire dai rifiuti numerose aree degradate dell’area protetta e di lanciare a chi deturpa un forte messaggio di attenzione per la tutela e il decoro del territorio. La giornata intende contrastare il fenomeno delle micro-discariche, ovvero zone in genere lungo le strade e all’interno delle aree perimetrate del Parco dove immancabilmente ogni anno vengono abbandonati rifiuti ad opera del malcostume indiscriminato di molti che, anche come rilevato dai recenti fatti di cronaca, scaricano rifiuti indifferenziati e non riciclabili nelle aree del Parco, in pieno spregio delle norme di pulizia vigenti e dei più basilari criteri di educazione civica.

I ragazzi e i volontari dotati dall’ Amiu Puglia e dalle stesse associazioni partecipanti di aste, guanti, sacchi e rastrelli, si cimenteranno in una gara non competitiva di pulizia e lanceranno così un messaggio di rispetto della natura che nasce da una profonda consapevolezza e dal riconoscimento dei valori ambientalisti, ricordati anche dalla nostra Costituzione per la conservazione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio naturalistico e ambientale.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dai Circoli di Legambiente, perché riteniamo importante la sinergia fra tutti per l’educazione al rispetto delle risorse naturali e alla corretta gestione dei rifiuti – si legge in una nota del Parco Naturale di Lama Balice. E’ nostro intento dare la massima collaborazione alla manifestazione “Fuori i rifiuti dal Parco” per contribuire ad una meritoria pulizia straordinaria dei focolai di spazzatura presenti nell’area del Parco e, soprattutto, sensibilizzare i cittadini e l’opinione pubblica, in generale, sui temi della protezione delle risorse naturali.

La nostra presenza – si legge ancora – intende anche sollecitare i sindaci dei comuni a valorizzare le tante forze dell’associazionismo e del volontariato ambientale per la corretta gestione dei rifiuti. Ai volontari potrebbero essere riconosciuti poteri di vigilanza attiva e di accertamento sui comportamenti scorretti di coloro che abbandonano i rifiuti in maniera indifferenziata o peggio ancora sui cigli delle strade. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è una offesa alla identità naturalistica del Parco di Lama Balice e nel contempo costituisce deturpazione, sfigurazione del paesaggio e dei luoghi della Terra di Bari”.

“Questo evento in occasione dell’annuale campagna di Spiagge e fondali puliti è molto più che giornata di pulizia del Parco – spiegano i Circoli di Legambiente di Bari-Bitonto-Modugno-Cassano delle Murge promotori dell’evento – è un messaggio straordinario di speranza e di educazione ambientale che nasce dal basso, dai volontari, dalle scuole e che cresce di anno in anno creando rete tra pubblico, privato e associazionismo. Questa edizione sta riscuotendo il favore di tantissimi Istituti scolastici ed organizzazioni ambientali, di volontariato ed associazioni del territorio innamorate della nostra Regione, che rappresentano la parte più civile e attenta al rispetto del patrimonio naturalistico del Parco di Lama Balice.

Purtroppo ancora oggi – precisano ancora i circoli – è fortemente persistente, in una fetta di popolazione, una certa arretratezza culturale che fa sì che le Aree protette vengano scambiate come luogo deputato all’abbandono dei rifiuti, in quanto sufficientemente lontano dai propri occhi generando il vergognoso fenomeno delle micro-discariche. A questo malcostume si aggiungono anche i sporadici cittadini che si rendono colpevoli di episodi di inciviltà diffusa, di abusi, di deturpazioni quotidiane e che lasciano tra i sentieri e strade del parco cumuli di spazzatura in spregio del decoro e del rispetto del nostro territorio. Con questa iniziativa il Parco intende educare i nostri ragazzi e i nostri conterranei a evitare di buttare la spazzatura, o anche una singola cicca di sigaretta a terra e far capire che il benessere del nostro ecosistema sta nella raccolta differenziata dei rifiuti e nel rispetto dell’ambiente.

Quest’anno inoltre attraverso il progetto finanziato dalla Regione Puglia ‘MacchèO’ siamo felici di poter realizzare dei nuovi sentieri nel territorio della città di Bari le cui guide ambientali saranno gli stessi ragazzi con disturbo dello spettro autistico. Infine il nostro appello è rivolto a tutte le istituzioni competenti e che hanno a cuore il futuro del nostro Parco Naturale Regionale di Lama Balice. A conclusione della manifestazione tutti gli enti organizzatori, i rappresentanti delle associazioni di volontariato con i rappresentanti delle Istituzioni saranno invitati a firmare un appello indirizzato a Sua Eccellenza il Prefetto di Bari, affinché vengano aumentati i controlli di polizia e venga messa in atto una rigorosa azione di vigilanza e un forte regime sanzionatorio, severo e continuo nel tempo, che possa prevedere anche il coinvolgimento delle forze del volontariato e di tutti i cittadini attivi e di buon senso. Invitiamo tutti i sindaci e gli amministratori in area Parco ad essere in prima linea con i volontari il giorno 14 maggio perché è necessario vincere questa battaglia di civiltà a cominciare dalla difesa e dalla protezione della nostra natura”.