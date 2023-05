Gli americani pazzi per la Puglia: è boom di richieste di case

Gli americani sono pazzi della Puglia. Da sempre. Le riviste di oltreoceano, come Forbes, già parecchi anni fa (nel 2018) ha incoronato la terra pugliese tra le migliori alternative italiane alle destinazioni turistiche più note e merita d’essere visitata al pari di alcune delle più importanti città d’arte dello Stivale. Nel 2019 poi la Regione Puglia ha partecipato al prestigioso Travel Show de The New York Times, dove ha presentato il suo programma turistico ed è stata premiata con il “2019 Award of Excellence”, nella categoria “Best New Exhibitor”.

I turisti d’Oltreoceano arrivano quindi sempre numerosi e anche molto spesso (in media ogni venti giorni). Il mercato americano e quello canadese sono diventati particolarmente strategici per l’espansione del turismo della regione. Gli americani sono letteralmente innamorati della Puglia, ed i feedback sono sempre molto positivi.

Tanto che le associazioni di categoria da tempi chiedono di intensificare i collegamenti diretti dagli Stati Uniti (New York City possibilmente). Tutto ciò avrebbe infatti un impatto notevole sullo sviluppo del turismo. Da tempo inoltre i rappresentanti di categoria hanno presentato una richiesta in Regione per aprire un infopoint a Manhattan. Ma nulla è stato fatto ancora.

“Abbiamo un bellissimo rapporto con tour operator e agenzie negli Stati Uniti – racconta Giovanna Castrovilli, presidente Aetb (Associazione extralberghiero Terra di Bari) e dirigente extralberghiero Confimpresaitalia – Dopo il periodo spezzato solo per il Covid, ora ha ripreso a funzionare di nuovo l’interscambio con gli Stati Uniti. Siamo a pieno regime già da un paio di anni e dall’anno scorso abbiamo ripreso i ritmi pre-pandemici”. Secondo quanto racconta il presidente gli americani che arrivano in Puglia “sono soprattutto di fascia alta. L’anno scorso – puntualizza – sono arrivati gruppi anche da venti persone di ingegneri della Apple. Non si tratta però di giovani, ma di persone di mezza età”.

Gli americani sono entusiasti della terra pugliese e non tra l’altro hanno abbandonato il sogno di comprare una casa in Puglia e non vedono l’ora di tornare a visitare la regione per trovare la proprietà dei loro sogni. “Tutte le volte che arrivano da noi – precisa ancora Castrovilli – si dico desiderosi di acquistare case sia a Bari che in Valle d’Itria. Lasciano la nostra terra sempre con biglietti delle agenzie immobiliari. E questo posso dire con certezza che accade sistematicamente”.