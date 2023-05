Bari, ciclofficina e spazi per bimbi: ok al parco Campagneros

Nell’ambito della misura Rigenerazioni Creative, promossa dal Comune di Bari con l’obiettivo di rifunzionalizzare aree pubbliche in abbandono con interventi di greening e arte pubblica per costruire spazi di relazione e rafforzare le esperienze già in corso sulla città, è stata approvata e ammessa a finanziamento la proposta progettuale denominata “Parco Campagneros” presentata dalla costituenda ATS con capofila l’associazione Effetto Terra da realizzare nell’area verde di proprietà comunale in via Lorenzo D’Agostino, nel Municipio II, già oggetto di concessione in favore della medesima associazione.

Nello specifico la proposta è stata ammessa a finanziamento secondo i criteri della Linea B della misura, che sostiene e rafforza iniziative attualmente in corso di realizzazione, di rifunzionalizzazione, di riqualificazione e cura di aree pubbliche già nella disponibilità dei soggetti proponenti (es. concessione, gestione, uso temporaneo ecc.). L’importo del contributo a fondo perduto è di 16.000 euro.

Il progetto Parco Campagneros si propone di apportare migliorie alla riqualificazione già avviata dell’area comunale di circa 6.500 metri quadri presa in concessione dall’associazione Effetto Terra. La proposta prevede l’avvio di una riqualificazione del luogo per mezzo di opere strutturali e di laboratori di autocostruzione per il miglioramento degli spazi attraverso la partecipazione dei cittadini nonché la promozione e realizzazione di eventi culturali volti all’aggregazione che favoriscano la creazione di un luogo di scambio e confronto mettendo al centro la relazione, la fiducia, l’espressione, l’accoglimento di nuove idee e il riconoscimento dei bisogni.

Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dell’area sono previsti alcuni laboratori di autocostruzione con il coinvolgimento diretto dei cittadini: la creazione di tavoli e sedute in materiali di recupero come arredamento dello spazio destinato all’accoglienza recuperando e riutilizzando vecchi pallets; la creazione di uno spazio ludico-creativo dedicato ai bambini con biblioteca ecologica sotto gli alberi e un’area per attività (ri)creative realizzate con recupero e riadattamento di cassette della frutta di legno e plastica, realizzazione di piccoli arredi urbani come ad esempio i cestini per la raccolta differenziata all’accoglienza recuperando e riutilizzando i listelli di vecchi pallets.

Nell’area sarà allestita anche una ciclofficina, uno spazio fornito di piccola attrezzatura utile per imparare a riparare le biciclette in autonomia e per rendere il Parco Campagneros luogo di incontro tra gli amanti delle due-ruote nonché promotore dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile.

A questi interventi si aggiungono diverse attività laboratoriali e di animazione declinate sulle esigenze e le caratteristiche del parco.

Le associazioni promotrici della proposta sono Effetto terra (capofila), Willie.it e Lefabulè.

“Sostenere questi progetti, nuovi e già avviati, come nel caso di Parco Campagneros, è il modo migliore che abbiamo per prenderci cura della città – spiega il sindaco Decaro -. Rigenerazioni Creative nasce proprio dall’idea che tutti possiamo concorrere alla cura della città occupandoci di luoghi abbandonati che possono diventare una risorsa per la vita del quartiere. In questo caso le associazioni promotrici del progetto e delle attività hanno una storia consolidata di cittadinanza attiva e di promozione delle pratiche di valorizzazione naturale dei luoghi. Alle realtà iniziali si sono aggiunte associazioni con esperienza nel campo dell’animazione sociale e della produzione culturale, così da offrire ai cittadini un’oasi naturale nel cuore del II Municipio con un programma ricco di attività da praticare nel tempo libero per adulti e bambini”.

Rigenerazioni Creative è un’iniziativa del Comune di Bari finanziata attraverso il Programma Operativo Complementare Città Metropolitane 2014-2020 (azione I.3.1 – Progetto POC_BA_I.3.1.e – CUP 92I19000010001), finalizzata al coinvolgimento dei cittadini in percorsi di rigenerazione di aree pubbliche urbane in linea con i principi di inclusività e partecipazione.

In particolare, la linea di intervento B mira a sostenere e rafforzare iniziative, già in corso di realizzazione, per la rifunzionalizzazione, la riqualificazione e la cura di aree pubbliche già nella disponibilità dei soggetti proponenti. (foto facebook)