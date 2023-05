Bari, nuova sede dell’isola ecologica mobile a San Girolamo-Marconi

Da lunedì 15 maggio, il centro di raccolta mobile, presente nelle giornate di lunedì e giovedì in via Nicola Costa a San Girolamo, si sposterà nel parcheggio del capolinea Amtab (ex Croce rossa), in viale Maratona, nei pressi della chiesa di Sant’Enrico. La nuova localizzazione risponde anche alle esigenze di conferimento delle utenze, in ragione del trasferimento del deposito aziendale da via Napoli al Moi. La decisione del trasferimento del deposito zonale nel Moli è stata presa dalla giunta. A seguito di sopralluoghi l’azienda di igiene urbana aveva individuato tre aree di interesse. Delle quali ne è stata scelta una: “Nel contraddittorio delle parti, si è convenuto – si legge nella delibera di giunta – che la soluzione più utile ed ottimale al trasferimento del deposito aziendale, anche in relazione all’ubicazione e alla destinazione urbanistico-edilizia dell’area, è risultata essere quella allocata all’interno del Mercato ortofrutticolo all’ingrosso, fra l’altro facilmente separabile dalla restante parte occupata dal mercato, quindi a basso rischio di interferenze”.

L’area individuata, allo stato, degradata e poco utilizzata, subirebbe così un intervento strutturale di interesse per l’amministrazione e la collettività, trattandosi di una sede operativa più vicina al territorio di intervento che permetterebbe di ridurre i tempi di spostamento degli operatori addetti alle attività e l’impatto dei mezzi impiegati in termini di consumo di risorse ed emissioni inquinanti. La ripartizione Opere pubbliche ha stimato in 125mila euro il canone di locazione annuo per l’area dove realizzare il deposito.

Il centro del Moi sarà esclusivamente deposito zonale. I cittadini invece potranno utilizzare l’isola ecologica mobile dove è possibile conferire: Organico – Plastica e metalli – Carta e cartone – Vetro -Indumenti dismessi – Oli vegetali esausti – Pile e batterie esauste – Piccoli RAEE (R4) Piccoli televisori (R3) Ingombranti (fino a 3 pezzi).