Bari, un nuovo parcheggio per dare “respiro” al centro e Libertà

Potrebbe sorgere in via Cifarelli, all’altezza del Conservatorio, un nuovo parcheggio con alberi e circa 800 posti auto. E’ il progetto sul quale sta lavorando l’amministrazione comunale. Si tratta di un’area di 14mila metri quadri attualmente di proprietà di Rfi ma che sarà liberata in seguito alla ridistribuzione del fascio dei binari. Il Comune ha già avviato una interlocuzione con Rfi che ha intenzione di dismettere quell’area.

La posizione è strategica e potrebbe servire al Comune da una parte per realizzare un parcheggio a servizio del Libertà e del centro (collegato con una passerella ciclopedonale anche alla futura fermata delle Fal) e dall’altra da cedere in parte ai Vigili del fuoco per realizzare il nuovo distaccamento Carrassi, dato che l’attuale è situato in una sede non più idonea. Il progetto è al vaglio del Comune.