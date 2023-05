Cucina, ricca di vitamine e depurativa: in tavola la carota rossa

Ricca di sali minerali e vitamine, oggi in tavola portiamo la carota rossa, meglio conosciuta come barbietola o rapa rossa. Questa radice tuberosa si distingue, in particolare, proprio per il suo colore rosso intenso e ha un sapore dolciastro non sempre apprezzato. Moltissime le proprietà relative a questo alimento capaci di apportare notevoli benefici all’organismo.

In primis, la carota rossa, è indicata nelle diete ipocaloriche grazie al suo basso contenuto calorico ed è ricca di ferro, potassio, calcio, fosforo e sodio. Oltre ai sali minerali, contiene anche vitamine del gruppo B (in particolare B1, B2 e B3) e vitamina C. La radice è anche ricca di antociani e flavonoidi, che la rendono un potente depurativo, rinfrescante, digestivo e remineralizzante.

Ma non solo, la presenza del calcio e del potassio presenti contribuiscono a mantenere sane le ossa e i tessuti, favorendo inoltre l’elasticità scheletrica. Infine, il consumo di barbabietola rossa favorisce la microcircolazione, il benessere del colon e può essere utile nel trattamento dell’anemia. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Insalata di carote rossa e arancia

Una ricetta facile da gustare soprattutto nei mesi più caldi. In primis, in una ciotola grande, mescola le carote grattugiate (circa 3 o 4 carote) e l’arancia(ne basterà una per due persone) tagliata a cubetti. In un’altra ciotola, mescola il miele, l’aceto di mele, l’olio d’oliva, il sale e il pepe fino a ottenere una salsa omogenea. Successivamente versa la salsa sulla carota e sull’arancia e mescola bene. Servi l’insalata fresca e guarnisci con qualche foglia di prezzemolo o di coriandolo.

Zuppa di carote rosse e zenzero

In una pentola grande, fai rosolare la cipolla tritata nell’olio d’oliva fino a farla diventare morbida e trasparente. Aggiungi le carote rosse (ne basteranno circa 6) e lo zenzero grattugiato e fai cuocere per circa 5-7 minuti, finché le carote diventano morbide. Successivamente aggiungi il brodo di pollo o vegetale e porta a ebollizione. Riduci il fuoco e lascia cuocere a fuoco lento per circa 15-20 minuti. Aggiungi, infine, il latte di cocco (una tazza) e mescola bene. Poi, aiutandoti con un frullatore a immersione, frulla la zuppa fino a ottenere una consistenza liscia. Aggiusta di sale e pepe prima di servire.

Foto PxHere