La Puglia al voto: in 51 comuni si sceglie il sindaco

Sono 51 i Comuni pugliesi al voto oggi, 14 maggio, e domani, 15 maggio. Le operazioni di votazione si svolgeranno oggi dalle ore 7,00 alle ore 23,00 e lunedì 15 maggio dalle ore 7,00 alle ore 15,00. Il successivo eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 28 e 29 maggio.

In tutta Italia andranno alle urne 791 comuni (107 superiori e 684 inferiori ai 15mila) e tra questi 18 capoluoghi di provincia, tra cui Brindisi. Il Comune più piccolo alle elezioni è Bergolo, in provincia di Cuneo, 67 abitanti; il più grande Catania, con 293.902 abitanti. In Puglia le elezioni comunali 2023 si terranno in 51 Comuni. In 13 comuni con popolazione legale superiore alla soglia dei 15.000 abitanti si voterà con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno.

In sintesi, la situazione delle elezioni comunali in Puglia:

51 comuni pugliesi al voto sui 257 comuni della regione (19,8%)

13 comuni con popolazione >15.000 abitanti: su 51 (25,5%)

38 comuni con popolazione ≤15.000 ab: su 51 (74,5 %)

1 capoluogo di provincia – Brindisi

51 COMUNI PUGLIESI AL VOTO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2023