Trovato portafoglio dopo 23 anni, era tra i sedili di un cinema

Dopo 23 anni, un portafogli di un visitatore perso durante uno spettacolo è riapparso in un cinema di Hamm, in Germania. Con un post su Facebook, gli operatori del cinema hanno recentemente cercato il proprietario del portafogli e l’hanno trovato. Il porta monete blu era infilato tra le vecchie poltrone del cinema, dove nessuno se n’era accorto negli anni. “Quando stavamo espandendo le vecchie sedie, abbiamo trovato questo vecchio gioiello”, hanno detto gli operatori nella ricerca su Facebook. “Questo portafogli è stato probabilmente perso da un Daniel nel 2000. Ci sono alcune monete DM, una tessera sportiva per il nuoto giovanile, due biglietti della lotteria dei genitori e alcuni oggetti da collezione Pokémon. Diverse migliaia di persone avevano condiviso su Facebook la ricerca del ritrovamento, dopo due giorni il proprietario era stato rintracciato.

“Grazie mille per il supporto attivo”, ha detto il cinema in un altro post su Facebook. “In effetti, siamo riusciti a trovare il proprietario del portafoglio di 23 anni e molto presto tornerà al suo proprietario.” Il regista teatrale Carsten Dunke ha dichiarato all’agenzia di stampa tedesca di non aver mai visto riapparire oggetti trovati dopo così tanto tempo. Il cinema è attualmente in fase di ristrutturazione e la borsa è stata ritrovata durante la rimozione di vecchi sedili. “Nel frattempo avevamo già rinnovato e sostituito i sedili, ma non le prime tre file”, dice. Adesso era il loro turno. Daniel , è stato invitato alla riapertura del cinema. “Caro Daniel, se riconosci questo portafoglio e puoi identificarti come proprietario, ti invitiamo cordialmente al nostro cinema per la riapertura in modo che il reperto possa tornare al suo proprietario dopo 23 anni”, hanno detto le calde parole in un aggiornamento del chiamata di ricerca originale per il ritrovamento su Facebook. (foto facebook)